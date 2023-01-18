Пропавшего 55-летнего мужчину несколько дней ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 55-летнего жителя Петербурга, который несколько дней назад ушел из дома и не вернулся. Ориентировка с фотографией мужчины появилась в официальном сообществе добровольцев во «ВКонтакте».

- Пропал мужчина 1967 года рождения. Информации о его местонахождении нет с 12 января, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 170 сантиметров. Он нормального телосложения, с седыми волосами, голубыми глазами и ямочкой на подбородке. В день исчезновения он был одет в черную куртку, темные джинсы, черные кроссовки и черную кепку. При себе у мужчины была серая спортивная сумка.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помочь распространять ориентировки, а также в ближайшее время отправиться на поиски петербуржца.