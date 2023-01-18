Александр Беглов показал Владимиру Путину электрический кроссовер на Обуховском заводе

Владимир Путин побывал на Обуховском заводе Фото: Пресс-служба Смольного

Владимир Путин и Александр Беглов побывали на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей». Губернатор Петербурга продемонстрировал главе страны экспериментальный образец электрического кроссовера E-NEVA и отечественный полноприводный грузовой автомобиль для гражданских нужд БАЗ-S36A11.

- Владимир Путин отметил, что в этом году Обуховскому заводу исполняется 160 лет. Это одно из ведущих, крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса нашей страны и работает очень надёжно, устойчиво, с хорошим результатом, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Напомним, в прошлом году был отремонтирован Биржевой мост. Узлы и механизмы для его реконструкции поставляло это предприятие. Кроме этого, завод участвует в создании и изготавливает оборудование для «Метростроя Северной столицы».