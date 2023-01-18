Уголовное дело расследуют специалисты СК Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге пенсионера МВД обвиняют в заказном убийстве 1995 года. По версии следствия, мужчина за деньги убил человека, имевшего авторитет в криминальных кругах. Соучастники выстрелили в жертву из огнестрельного оружия на улице Звездной. Пострадавший скончался на месте.

- Обвиняемый находится в международном розыске. Заочно суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Пенсионера МВД обвиняют сразу в нескольких убийствах, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Известно, что соучастник обвиняемого умер: его убили в 2009 году. К слову, следователи во взаимодействии с оперативными службами выявили причастность пенсионера МВД к другим преступлениям.