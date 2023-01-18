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НовостиПроисшествия18 января 2023 18:57

Женщина погибла в квартирном пожаре на улице Пилотов в Петербурге

Пламя охватило 20 квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина погибла в пожаре в Московском районе Северной столицы. О трагическом происшествии вечером 18 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Пилотов поступило в среду в 20:58. На место случившегося сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь пожара в трехкомнатной квартире достигла 20 квадратных метров. Спасатели боролись с огнем около 30 минут. Победить пламя окончательно удалось в 21:30.

В происшествии погибла женщина. Больше никто из жильцов в квартирном пожаре не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.