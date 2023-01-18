Салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда отгремел в Петербурге

Петербуржцы увидели артиллерийский салют Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный артиллерийский салют прогремел в Петербурге в честь празднования 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда вечером в среду, 18 января. Традиционно пушки стояли на Большом пляже Петропавловской крепости.

- Двенадцать орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок дали залпы с Большого пляжа Петропавловской крепости, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Яркий артиллерийский салют начался в девять часов вечера и продолжался более десяти минут. Из 12-ти орудий прозвучало около тридцати залпов.

Напомним, в честь празднования в среду, 18 января, на Площади Победы традиционно возложили венки, а с Нарышкина бастиона дали полуденный выстрел и зажгли Ростральные колонны.