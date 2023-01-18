Из Петербурга в Баку с 17 февраля будут регулярно летать самолеты

У жителей Петербурга появится возможность путешествовать без пересадок в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Петербурга в Баку будут летать регулярные рейсы. Авиаперелеты запустит авиакомпания «Аэрофлот» с 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

- По этому маршруту будут летать самолеты Boeing 737-800. Рейсы из Пулково в столицу Азербайджана будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Продажа билетов уже открыта, - говорится в сообщении «Аэрофлота».

У жителей Петербурга появится возможность путешествовать без пересадок в Москве благодаря расширению международной программы. Сейчас из Северной столицы можно напрямую добраться в Ереван, Самарканд, Ташкент, Дубай, Стамбул и Анталью.