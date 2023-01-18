Строительство Большого Смоленского моста в Петербурге начнут в конце года

Смольный планирует улучшить транспортное сообщение между жителями правого и левого берегов Невы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в конце этого года планируется начать строительство Большого Смоленского моста. Он станет частью внутреннего кольца и соединит южные и северные районы Северной столицы в обход центра. О планах губернатор Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину.

- Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы, - пишет ТАСС.

В этом году планируется завершить проектирование моста. При строительстве переправу подключат к улично-дорожной сети через развязки на пересечение Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай, на проспект Обуховской обороны и Октябрьскую набережнуюю.

Изначально планировалось сделать легкие арочные пролеты на Большом Смоленском мосту, чтобы он соответствовал историческим переправам города.