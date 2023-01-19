Сильный ветер и до +6 градусов прогнозируют в Ленобласти 19 января

В регионе пройдут дождь и мокрый снег Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 19 января. В регионе пройдут дожди и мокрый снег. Ночью осадки будут сильнее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Восточный и юго-восточный ветры подуют со скоростью от 5 до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до +3 градусов, а днем потеплеет до 6 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Облачность прогнозируют в четверг и в Петербурге. Скорость ветра достигнет 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком плюс. Днем будет от 3 до 5 градусов со знаком плюс. Ожидается гололедица и понижение атмосферного давления.