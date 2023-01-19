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НовостиОбщество19 января 2023 4:52

Сильный ветер и до +5 градусов обещают в Петербурге в четверг, 19 января

Как и обещали синоптики, крещенских морозов не случилось
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В этом году крещенские купания прошли при плюсовой температуре.

В этом году крещенские купания прошли при плюсовой температуре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенская оттепель вместо крещенских морозов пришла в Петербург. Как и предупреждали синоптики, температура 19 января оказалась плюсовой. Тем, кто пошел ночью купаться в проруби, мешал мокрый снег с дождем и сильный ветер. Но к утру осадки прекратились, а ветер остался.

- В четверг в Петербурге ожидается ветер юго-западный и западный. Умеренный, с порывами до сильного. Температура в течение дня составит +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 744 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Несмотря на тепло, ночной рекорд температуры побит не был. Самая теплая ночь 19 января так и осталась за 1932 годом. Тогда на термометрах было +2.1 градуса, а сегодня лишь +0,5.

А вот дневной рекорд еще может быть побит. Он составляет +4,7 и был зафиксирован в 2020 году.