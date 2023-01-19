Путин попросил Беглова объяснить дефицит мест в детских садах Петербурга

По отчетам Смольного Кремлю, дефицита мест в детских садах Петербурга нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Петербурга Александра Беглова объяснить дефицит мест в детских садах. Вопрос возник во время визита главы государства на Обуховский завод, где Путин побеседовал с рабочими.

- Сейчас выплаты по уходу за ребенком – до полутора лет. Садик не всегда дает место ребенку в этом возрасте. Есть ли возможность продлить выплаты до трех лет в случае отсутствия места в детском саду? - спросила президента инженер-конструктор Ирина Яшина, слова которой приводит сайт Кремля.

В ответ глава государства уточнил, в каком районе города живет женщина (в Невском) и обратился с вопросом к губернатору.

- У вас по официальным отчетам – 100 процентов (обеспеченности местами в детсадах - прим.ред.), а здесь все-таки по некоторым районам есть какой-то дефицит. Посмотрите, пожалуйста, - сказал Путин.

Президент поручил главе города еще раз обратить внимание на проблему, особенно в районах новостроек, где социальная инфраструктура не всегда успевает за возведением жилья. Беглов ответил «Есть».