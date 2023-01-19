250 пьяных водителей поймали в ходе рейда ГИБДД в Петербурге и Ленобласти

250 пьяных водителей поймали за два дня рейдов ГИБДД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две с половиной сотни пьяных водителей задержали в ходе масштабного рейда ГИБДД в Петербурге и Ленинградской области. Ловить нарушителей выехали сто экипажей ДПС. Работы хватило всем.

- За два дня работы на дорогах региона было выявлено около 250 пьяных водителей. Большинство из них было привлечено к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителей ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А 21 водитель, ранее уже лишенный прав за пьянство за рулем, будет отвечать по уголовной статье. Она предусматривает в том числе и лишение свободы.

Несмотря на то, что регулярные рейды и работа ГИБДД привела к снижению числа «пьяных» ДТП на треть, только с начала 2023 года в руки полиции попались более 550 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.