Спрос на начинающих специалистов и студентов вырос у работодателей в Петербурге

В Петербурге растет спрос на начинающих специалистов и студентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге растет спрос на начинающих специалистов и студентов. Количество вакансий выросло на 46 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом 19 января 2023 года сообщает сервис hh.ru.

- Больше всего новых вакансий и как следствие рабочих мест, доступных кандидатам без опыта и студентам в Петербурге, в январе 2023 года можно найти у работодателей из сферы ретейла, в продажах и клиентском обслуживании. Также спрос на студентов и начинающих работников большой в ресторанно-гостиничном бизнесе, - говорится в исследовании сервиса.

Помимо этого работодатели ищут молодых работников для доставки товаров, работы на складах. Также все чаще работодатели стали набирать молодых сотрудников и в IT-сфере.