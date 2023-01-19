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НовостиПроисшествия19 января 2023 7:27

Крупный ученый стал жертвой мошенников в Петербурге

Полиция возудила уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ученый стал жертвами мошенников в Петербурге

Ученый стал жертвами мошенников в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на обман мошенников попался крупный ученый. Жертвой аферистов стал 78-летний изобретатель и доктор технических наук. Ему позвонили неизвестные и представили сотрудниками центробанка. Об этом 19 января 2023 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- Пожилому мужчине вечером 10 января на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился "сотрудником Центробанка". При этом высветился номер Главного следственного управления петербургского полицейского Главка: очевидно, использовалась технология подмены номера, - рассказал источник.

Аферист убедил ученого, что тому необходимо обезопасить свои средства и перевести деньги на специальный счет. Вскоре мужчина отправился к банкомату на Каменоостровском проспекте и перевел мошенникам более 300 тысяч рублей.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Преступников разыскивают.