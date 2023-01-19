Более 3 тысяч человек искупались в купелях в Ленобласти в ночь на Крещение

Более 3 тысяч человек искупались в купелях в Ленобласти в ночь на 19 января / Фото: Пресс-служба ЛО

В Ленинградской области за минувшую ночь на Крещение более 3 тысяч человек приняли участие в омовении в проруби. В регионе открыты 27 официальных иорданей, за безопасностью на которых следят спасатели. Об этом 19 января 2023 года рассказали в пресс-службе Ленобласти.

- Крещенские купания в Ленинградской области проходят без происшествий. Более трех тысяч человек искупались в официально отрытых купелях региона за минувшую ночь. У 27 иорданей Ленинградской области безопасность верующих продолжают обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона, в числе которых инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, бригады скорой помощи и полиция, - сообщили в пресс-службе.

Купания будут проходить еще в течение дня 19 января. Верующим напомнили, что окунаться можно только в специально оборудованные для этого купели, под присмотром спасателей, чтобы обряд не закончился трагедией.