Таможня Пулково не пропустила в Дубай краснокнижный «фиточай» за 10 млн рублей

Из Пулково в Дубай чуть не улетел краснокнижный "фиточай". Фото: Северо-Западное таможенное управление

Таможенники Пулково не пропустили в Дубай три тонны краснокнижного растения. Как пишет online47.ru, хитрый отправитель замаскировал посылку под фиточай из облепихи и шиповника. На деле же внутри коробок с напитком для похудения спрятали высушенные корни родиолы розовой. В России это травянистое растение считается очень редким и находится под угрозой исчезновения. Но сотрудники таможенной службы опознали родиолу.

- По результатам экспертизы было выявлено, что в контейнере находится родиола розовая, внесенная в Красную книгу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о контрабанде особо ценных биологических ресурсов, - цитируют в издании пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

К слову, за контрабанду отправителю краснокнижного груза может грозить от трех до семи лет лишения свободы. Стоимость трех тонн «фиточая» таможенники оценили в 10 миллионов рублей.