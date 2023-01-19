Mercedes сбил 11-летнюю девочку, заходящую в трамвай в Петербурге

Иномарка сбила школьницу на трамвайной остановке в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге женщина за рулем автомобиля Mercedes сбила 11-летнюю девочку, которая заходила в трамвай. Авария произошла в Выборгском районе города, на проспекте Энгельса вечером 18 января 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- В 17:35 сотрудники ОВО по Выборгскому району Санкт-Петербурга при патрулировании у дома 69 на проспекте Энгельса стали очевидцами ДТП, в котором водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая на остановке общественного транспорта собиралась войти в трамвай, - сообщили в пресс-службе ведомства,

Сотрудники Росгвардии сразу же оказали девочки первую медицинскую помощь, вызвали карету "скорой", а также наряд ГИБДД и охраняли место ДТП до прибытия служб. 27-летнюю женщину, находившуюся за рулем иномарки, передали дорожным полицейским. 11-летнюю школьницу госпитализировали с травмой головы.