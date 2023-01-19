55 общественных пространств обустроят в Петербурге в 2023 году

В 2023 году в Петербурге благоустроят 55 общественных пространств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 2023 году планируют обустроить 55 общественных пространств. Благоустройство пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По плану привести в порядок парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс, зону отдыха на побережье Финского залива в Стрельне, памп-трек на улице Оптиков, Любашинский сад. Об этом 19 января рассказали в Смольном.

- Город продолжает работу по благоустройству мест отдыха петербуржцев и наших гостей. Наша стратегическая цель – постоянное повышение качества жизни людей и комфорта окружающей их среды, - сказал губернатор Александр Беглов.

Сквер Раисы Штрейс, который расположен вдоль Пулковского шоссе, дополнительно озеленят, разобьют новые цветники, сделают дорожки для пешеходов, а также игровые площадки для детей и спортивные площадки с тренажерами.