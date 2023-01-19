Более 13 тысяч человек искупались в купелях в Петербурге к утру 19 января

Более 13 тысяч человек окунулись в купели в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается празднование Крещения Господня. Традиционно, начиная с сочельника православные верующие окунаются в крещенские проруби, чтобы совершить обряд омовения. По данным МЧС города к 12 часам утра 19 января 2023 года в иорданях на территории Петербурга успели искупаться более 13 тысяч человек.

- В этом году на территории Петербурга обустроена 21 купель, возле которых дежурят спасатели, добровольцы и медики с необходимой техникой и оборудованием – дабы быстро оказать помощь в случае необходимости. Общая группировка, задействованная в обеспечении безопасности крещенских купаний, составляет 27 единиц техники и 320 человек, - рассказали спасатели.

Купания в этом году проходят без инцидентов. Совершить обряд омовения в Петербурге можно будет еще в течение нескольких часов до наступления вечера.