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НовостиПроисшествия19 января 2023 11:08

Черная жидкость вытекла на проспект Медиков в Петербурге

Небольшая речка из жидкости, похожей на нефть, появилась в Петроградском районе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Речка из жидкости, похожей на нефть, течет по проспекту Медиков / Фото: Мойка78

Речка из жидкости, похожей на нефть, течет по проспекту Медиков / Фото: Мойка78

Странное загрязнение заметили жители Санкт-Петербурга в Петроградском районе города. По проспекту Медиков растеклась небольшая речка черного цвета, похожая на нефть. Свое начало она берет за строительным забором и стекается в ливневую канализацию на перекрестке с улицей Профессора Попова. Об этом 19 января 2023 года сообщает "Мойка78".

- Пешеходы, вляпавшиеся в нечто, напоминающее нефтепродукты, разнесли их по протяженному участку от набережной реки Карповки до Гренадерского моста. Тротуары "украшены" радужными пятнам, - пишет издание.

Жидкость течет из-под забора дома №7 по проспекту Медиков, где находится недостроенное здание "Ленполиграфмаша".

Что же это за жидкость и насколько она вредна для экологии города, на данный момент неизвестно.