СК проверяет многострадальный дом на Парнасе, где постоянно происходят потопы

Жильцы дома на Парнасе уверены, что их затапливает из-за неправильных труб. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Следователи петербургского управления СК приехали с проверкой в проблемный дом на Парнасе, жители которого постоянно жалуются в соцсетях на протечки и потопы. Обитатели многоэтажки на улице Михаила Дудина уверены, что все дело в том, что на стояки с горячей водой строители установили трубы для холодной, которые не рассчитаны на такую нагрузку.

- У нас последние два года регулярно происходят прорывы труб. На этаже нет ни одной квартиры, которая бы не пострадала от потопа. Сколько жаловались, управляющая компания не реагирует, - рассказали сами жильцы следователям.

Сейчас сотрудники СК собирают показания с жителей дома и проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе.