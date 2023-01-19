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НовостиОбщество19 января 2023 11:47

Петербург закупит 20 квартир для детей-сирот за 137 млн рублей

Комитет имущественных отношений уже объявил первый в этом году аукцион
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Объявлены первые в этом году аукционы на приобретение «социальных» квартир в Петербурге

Объявлены первые в этом году аукционы на приобретение «социальных» квартир в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время собирается купить 20 квартир для детей-сирот. На это выделено порядка 137 миллионов рублей. Комитет имущественных отношений объявил электронные аукционы по приобретению жилья. Об этом 19 января 2023 года сообщили в Смольном.

- Социальное жилье предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется купить 20 квартир площадью от 33 до 42 квадратных метров каждая, - пояснили в комитете.

Все квартиры должны располагаться в домах не старше 1990 года постройки в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Фрунзенском и Центральном районах города.

Подробная информация и аукционная документация опубликованы на портале госзакупок