Петербургские врачи спасли руку 10-летней гимнастке из Соснового Бора

Врачи Педиатрического университета спали руку юной спортсменке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи петербургского Педиатрического университета (СПбГПМУ ) спасли руку юной гимнастке, которая очень неудачно упала на тренировке в родном Сосновом Бору. В минувшее воскресенье 10-летнюю пациентку с сильным вывихом плечевого сустава привезли в Ленинградскую областную клиническую больницу. Но рука у ребенка начала сильно неметь и почти потеряла чувствительность.

- Врачи стационара обратились за помощью в университет, когда диагностировали у девочки не только закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, но и повреждение плечевой артерии и нерва, - пишет пресс-служба СПбГПМУ.

На этот момент кровоток практически остановился, что грозило отмиранием конечности. Ребенка экстренно отвезли в единственное на Северо-Западе России детское отделение микрохирургии. Врачи университета провели четырехчасовую операцию и восстановили кровоток.

Сейчас юная спортсменка идет на поправку, но ей еще предстоит долгий курс лечения и реабилитации. О гимнастике на какое-то время придется забыть. Но врачи считают, что девочка сможет вернуться в спорт.