Сирень зацвела в Александровском дворце Царского Села / Фото: Царское Село

В Александровском дворце Царского Села зацвела сирень. Хоть это и кажется диковинкой для января, но с оттепелью в Санкт-Петербурге это никак не связано. Еще в прошлом году в музее-заповеднике возродили традицию, существовавшую в семье последнего российского императора. Так, в январе 2023 год в Сиреневый кабинет и Кленовую гостиную выставили кадки с ароматными кустами. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Сейчас цветение сирени зимой кажется чем-то диковинным, но в дореволюционное время выгонка цветочных кустарников была очень распространена. Сирень – очень благодарный кустарник, и точное следование правилам ее пробуждения – залог успеха. В своей работе мы, в том числе, пользуемся старинными инструкциями, зачастую именно там можно увидеть какие-то нюансы и секреты, - рассказала говорит главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Готовить сирень сотрудники оранжереи начали еще осенью, а в начале декабря стали готовить кусты к пробуждению. Посетители смогут любоваться цветением до марта.