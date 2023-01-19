Два притона с проститутками накрыли в центре и на севере Петербурга

В Санкт-Петербурге сотрудниками Главка пресечена деятельность притонов для занятия проституцией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция накрыла сразу два притона с проститутками. Один из них находился на севере города в Выборгском районе, второй в Центральном районе. Об этом 19 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 17 января в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была пресечена деятельность двух притонов для занятия проституцией, располагавшихся в Выборгском и Центральном районах города. Организацией и управлением преступной деятельностью занимался 44-летний ранее судимый местный житель, - рассказали в полиции.

Также у мужчины была напарница - 58-летняя женщина, которая заведовала притоном в Выборгском районе. Кроме этого у них были охранники, администраторы и люди, которые занимались рекламой.

По факту возбуждено уголовное дело. Организатора отправили под стражу, а его напарницу под подписку о невыезде.