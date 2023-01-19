Шушары превратились в «Венецию» из-за потепления

Добро пожаловать в Венецию. Фото: vk.com/v_shushary

Жители Шушар почувствовали себя как в Венеции. Не в смысле в Италии, а с каналами вместо дорог. На Новгородском проспекте этого района Петербурга, «шуршавеля», как иронизируют сами горожане, вода начала заливать подвалы домов. А машины «поплыли» по бампер в воде, как настоящие гондолы.

- Ау «Водоканал», администрация! Это же безобразие. Вода заливает дом на Новгородском, 10. Приглашаю рыбаков на лодках, это же океан. А завтра «долбанет» минус и будет прекрасный каток, - возмущаются местные жители в группе «Шушары» ВКонтакте.

По словам шушарцев, залитая водой - ничейная. При этом припаркованные машины исправно эвакуируют, несмотря на то, что ставить авто больше просто негде. Особенно, учитывая нынешний потоп.