МЧС предупредило о шторме на Финском заливе Петербурга 19 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Санкт-Петербург надвигается настоящий шторм. С середины дня 19 января 2023 года в городе усилится ветер. Но сильнее всего задувать начнет в акватории Финского залива. Поэтому, если кто-то планировал погулять рядом, то лучше отказаться от этой идеи. Об этом горожан предупредили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- 19 января, начиная с 15-18 часов, на акватории Финского залива ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра 17-20 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Напомним, что сегодня погода в Петербурге побила тепловой рекорд. Уже утром температура воздуха поднялась до плюс 5 градусов. Вполне возможно, что итоговый результат окажется еще выше, но его синоптики сообщают только вечером.