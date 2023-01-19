Китайские автомобили «Москвич» за два миллиона начнут продавать в Петербурге до конца января

Самый простой "Москвич" будет стоить почти два миллиона. фото: moskvich-auto.ru

Московский автомобильный завод «Москвич», так теперь официально называется столичное предприятие, объявило о начале поставок своих автомобилей в Петербург. С конце декабря продажи кроссоверов идут в 11 московских автоцентрах, а теперь утвержден список дилеров и в регионах.

- Компания выбрала партнеров дилерской сети еще в 10 городах России. В планах завода начать отгрузки в дилерские центры Санкт-Петербурга до конца этой недели, а в другие города – до конца января, - сообщает пресс-служба завода.

Пока что в Петербурге будет четыре дилера. Они будут продавать как бензиновые кроссоверы «Москвич-3», так и его электрические версии - «Москвич 3е». Стоимость первого начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей, а второго - от 3,5 миллионов.

Напомним, что оба «Москвича» - копии JAC JS4 и его электрической версии JAC Sehol E40X. Автомобили собираются из китайских машинокомплектов крупноузловым методом.

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