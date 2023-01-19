МЧС предупредило о тумане и мокром снеге в Ленобласти 20 января

Туман опустится на Ленобласть 20 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оттепель в Ленинградской области постепенно подходит к концу. Однако резко холодать пока что не будет. 20 января 2023 года в регионе в некоторых районах все еще ожидается плюсовая температура, а ночью и утром на область опустится туман. Об этом местных жителей предупредили в МЧС города.

- Ночью и в начале дня местами туман. Также ночью местами небольшие осадки, утром и днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи поднимется сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью в ночное время от нуля до минус 5 градусов, днем от минус 3 до плюс 3 градусов. На дорогах гололедица.