На новую систему уборки дворов частично перешли 14 районов Петербурга

Уборка хозяйственным способом частично началась еще в 5 районах Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 2023 года Санкт-Петербург переходит на новую систему уборки дворов. Теперь этим вопросов заведует непосредственно город. С 19 января 2023 года еще пять районов Северной столицы присоединились новой системе уборки дворов. Таким образом, уборка хозяйственным способом частично ведется уже в 14 районах города на 11% городских внутриквартальных территорий.

- Четвертый день на 17% территории Калининского района уборка ведется силами районного жилищного агентства. Конечно, есть шероховатости, есть над чем работать. Одной из главных целей изменений в системе уборки, которую мы стремимся достичь – это сделать профессию дворника уважаемой, тогда и качество уборки будет иным, - рассказал вице-губернатор Анатолий Повелий.

Все дворы города должны перейти на новую систему уборки к 1 июля. Напомним, что дворникам будут платить от 40 тысяч рублей в месяц, механизаторы - от 70 тысяч рублей в месяц. Они обеспечиваются удобной спецодеждой.