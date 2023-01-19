Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 200% за неделю в Петербурге

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 200% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторую неделю 2023 года в Петербурге замечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Относительно предыдущих семи дней этот показатель вырос на 196,5%. А в сравнении с недельным эпидемическим порогом – на 35,3%.

- По результатам вирусологического мониторинга среди респираторных вирусов негриппозной этиологии основные доли пришлись на РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что для того, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, необходимо чаще мыть руки, пользоваться антибактериальными салфетками, не трогать лицо и нос, избегать контактов с заболевшими, регулярно проветривать и правильно питаться.

Ни в коем случае не рекомендуется заниматься самолечением, а в случае появления первых симптомов, необходимо обратиться к врачу.