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НовостиОбщество19 января 2023 15:49

Горсуд Петербурга признал законным снос Дома Басевича

Здание признали аварийным и разрешили снести почти полностью
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Городской суд Петербурга признал законным снос дома Басевича

Городской суд Петербурга признал законным снос дома Басевича

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский городской суд признал законным решение Куйбышевского районного суда о сносе Дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Здание признано аварийным, поэтому его разрешено снести почти полностью, за исключением половины фасадной стены. Об этом 19 января 2023 года рассказали градозащитники в группе «SOS СПб СНОС».

- В пользу того, что Дом Басевича можно отремонтировать, говорит судебная экспертиза, выполненная в прошлом году в ходе процесса в Куйбышевском районном суде. Согласно ее выводам, разборке подлежат стены лишь 6 и 7 этажей всех корпусов, а также перекрытия. Основной объем всех флигелей можно сохранить, - продолжают настаивать градозащитники.

Напомним, что территории, где стоит дом, собираются отдать под школу балета Эйфмана.

- Борьбу за сохранение Дома Басевича мы продолжаем, - заявили градозащитники.