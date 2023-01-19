Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 января 2023 15:41

Пожарные тушили склад в Кировском районе Петербурга

Производственно-складское здание загорелось вечером 19 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Производственно-складское здание загорелось в Кировском районе Петербурга вечером в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на дороге на Турухтанные острова поступило в 16:43. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания в производственно-складском здании составила шесть квадратных метров. Специалисты боролись с огнем около 20 минут: в 18:05 пожара уже не было.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.