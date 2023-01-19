Пожарные тушили склад в Кировском районе Петербурга

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Производственно-складское здание загорелось в Кировском районе Петербурга вечером в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на дороге на Турухтанные острова поступило в 16:43. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания в производственно-складском здании составила шесть квадратных метров. Специалисты боролись с огнем около 20 минут: в 18:05 пожара уже не было.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 15 спасателей МЧС.