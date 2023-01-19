Реставрацию Московских триумфальных ворот в Петербурге собираются начать в феврале

Реставрацию Московских триумфальных ворот планируется начать в конце февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в феврале 2023 года собираются начать реставрацию Московских триумфальных ворот. Специалисты приступят к работе в конце месяца. Сам проект уже готов, так как был разработан еще в 2019 году. Об этом 19 января пишет газета "Петербургский дневник".

- Проектом предусмотрен демонтаж элементов для реставрации в мастерских. Речь о 30 скульптурах Гениев, букв и знаков надписей, боковых навесных плит стилобата, чугунных элементов архитрава, - пишет издание со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Специалисты очистят памятник от грязи, которая постоянно летит на него с дороги, от слоев краски, коррозии. Также проведут ремонт и реставрацию стальных и чугунных элементов, и конструкции кровли.

Реставрацию памятника планируется завершить к концу 2024 года.