Спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире на Бассейной улице в Петербурге

На место происшествия выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира загорелась в Московском районе Северной столицы вечером в четверг, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Бассейной улице поступило в 18:19. На место происшествия сразу отправились пожарные и вся необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания в трехкомнатной квартире составила семь квадратных метров. Специалисты боролись с огнем всего около десяти минут: в 18:38 пламени уже не было.

По предварительной информации, в происшествии никто из жильцов квартиры не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.