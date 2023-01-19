Семь новых детсадов на 1450 мест появятся в Петербурге и Ленобласти в этом году

Дошкольные учреждения возведет застройщик Setl Group Фото: Олег ЗОЛОТО

Семь новых детских садов появятся в Петербурге и Ленобласти в этом году. Дошкольные учреждения возведет застройщик Setl Group. Они смогут принять 1450 малышей. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

- В ЖК «Панорама» появятся два детских сада – на 250 и 260 малышей. Здания введут в эксплуатацию в 4 квартале этого года. Два учреждения на 220 мест появятся в квартале «Солнечный город», - говорится в сообщении.

В Московском районе, на территории малоэтажного проекта «Зеленый квартал», возведут детский сад на 220 малышей. 170 мест будет в новом учреждении в ЖК «Стрижи в Невском 2» в Невском районе. В Кудрово в проекте «Семь столиц» построят детсад на 110 мест. На территории микрорайона уже открыто две школы и шесть детсадов, построенных этим застройщиком.