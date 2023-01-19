Новое фармпроизводство создадут в рамках первого в Петербурге офсетного контракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге выявили победителя конкурса на заключение первого в городе офсетного контракта. Компания АО «Р-ФАРМ» создаст высокотехнологичное производство полного цикла. Там будут выпускать 31 наименование лекарств, большинство из которых необходимы для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, а также сахарного диабета.

- Офсетный контракт выгоден для города и для инвестора. Система закупок со встречными обязательствами будет способствовать увеличению налоговых поступлений в городской бюджет, созданию новых рабочих мест. При этом снизятся расходы на приобретение льготных лекарств, - отметил глава города Александр Беглов.

Изначально, исходя из условий конкурса на заключение контракта, его стоимость составляла 16,8 миллиардов рублей. Но победившая компания предложила выполнить обязательства за 8,7 миллиардов. В конкурсе поучаствовали две организации. Контракт с победителем будет заключен на 10 лет.