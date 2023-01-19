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НовостиОбщество19 января 2023 18:13

Врачи из Петербурга помогли 4-летней и 11-летней девочкам с симптомами диабета

Дети попали в больницу с одинаковыми симптомами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дети попали в больницу с одинаковыми симптомами

Дети попали в больницу с одинаковыми симптомами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Педиатрического университета Петербурга спасли двух девочек от осложнений сахарного диабета. Одной из них всего четыре года. У ребенка из Вырицы появилась слабость и рвота после приема пищи. Медики купировали диабетический кетоацидоз тяжелой степени.

- В случае промедления малышка могла впасть в диабетическую кетоацидотическую кому, - говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета.

Впервые выявленный сахарный диабет остановили у 11-летней школьницы из поселка Цвылево Тихвинского района. Симптомы те же – слабость и рвота. Медики предприняли меры, чтобы ребенку стало лучше. Теперь девочке предстоят другие обследования. Ее здоровьем занимаются врачи Педиатрического университета.