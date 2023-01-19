Пропавшего три дня назад 53-летнего жителя Петербурга начали искать волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 53-летнего мужчину, который пропал в Петербурге три дня назад. Ориентировка с его фотографией опубликована на странице сообщества отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1969 года рождения ушел из дома и не вернулся. О его местонахождении нет информации с 16 января, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 188 сантиметров. Он плотного телосложения с седыми волосами и серыми глазами. В день пропажи на нем были надеты темно-синяя куртка, черный спортивный костюм, красные кроссовки и синяя шапка. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры ищут добровольцев, которые помогут расклеивать листовки и в случае необходимости будут готовы отправиться на поиски петербуржца.