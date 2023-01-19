Главная купель у Петропавловской крепости закрылась раньше планируемого времени

Более 13 тысяч петербуржцев окунулись в купели в ночь на 19 января в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главная купель Петербурга, расположенная у стен Петропавловской крепости, закрылась раньше планируемого времени. По словам читателя «КП-Петербург», причиной такого решения стало отсутствие желающих окунуться в ледяную воду в Крещение.

- Купель должна была в полночь закрыться, но людей не было, поэтому ее закрыли раньше, - рассказал читатель «КП-Петербург», который был на месте событий.

Напомним, в ночь на 19 января до 12 часов дня в купели Петербурга окунулись более 13 тысяч желающих. В городе были обустроены 21 купель в 11 районах. Во время обряда омовения там дежурили спасатели, добровольцы и медики. Для обеспечения безопасности крещенских купаний были привлечены 27 единиц техники и 320 человек. В этом году купания прошли без инцидентов.