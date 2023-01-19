Петербуржец на год отправится в колонию строгого режима за кражу телефона у ребенка

Суд вынес приговор мужчине, похитившему телефон Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который открыто похитил телефон у ребенка. Инцидент произошел в мае прошлого года на Дачном проспекте. Мужчина подошел к 13-летнему ребенку во дворе, отобрал у него гаджет и скрылся с места преступления.

- Сумма материального ущерба составила девять тысяч рублей. На похитителя было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Накануне состоялось судебное заседание. Суд назначил злоумышленнику лишение свободы. В колонии строгого режима мужчина проведет целый год. Но этот приговор еще есть возможность обжаловать. Пока решение судьи не вступило в законную силу.