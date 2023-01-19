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НовостиПроисшествия19 января 2023 20:34

72-летнего мужчину больше двух недель ищут в Ленобласти

Пенсионер пропал 4 января
Анастасия НУРАДИЛОВА
72-летнего мужчину больше двух недель ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

72-летнего мужчину больше двух недель ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 72-летнего мужчину, пропавшего больше двух недель назад. Ориентировка с его фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1950 года рождения пропал 4 января. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 175 сантиметров. Он нормального телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения на нем была светло-коричневая фуфайка, серый свитер и кроссовки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут расклеить ориентировки и в случае необходимости будут готовы отправиться на поиски пропавшего жителя Ленобласти.