Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 21:30

Мокрый снег и до -5 градусов прогнозируют в Ленобласти 20 января

Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мокрый снег пройдет в Ленобласти

Мокрый снег пройдет в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 20 января. В большинстве районов пройдет снег и мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ночью и в начале дня будет туман. Юго-западный и западный ветер подует со скоростью от 4 до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -5 градусов, а днем от -3 до +2 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Петербурге в пятницу. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1 градусов. На дорогах ожидается гололедица.