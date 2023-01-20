Мокрый снег и до плюс 2 градусов будет в Петербурге 20 января

Мокрый снег и гололед ждут Петербург 20 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наконец начинает холодать. Конечно, погоду пока что нельзя будет назвать зимней. Однако после плюс 5 градусов на Крещение, в пятницу, 20 января 2023 года, температура воздуха все же окажется пониже. Об этом рассказали в метеорологическом центре "Фобос".

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии небольшого циклонического вихря. В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах и тротуарах гололедица, - рассказали синоптики.

Днем в Петербурге от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области разброс температуры от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер с теплого южного сменится на серверный с силой до 3-8 метров в секунду.