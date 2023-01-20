Петербурженки стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе

В Санкт-Петербурге женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницы Санкт-Петербурга стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе. Причем, такая тенденция началась после пандемии коронавируса, как работники стали выходить обратно в офисы. Об этом 20 января 2023 года сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

- Женщины жалуются, что после ковида стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев, - говорится в исследовании.

Причем, в целом среди петербуржцев, которые сталкивались с харассментом со стороны коллег 9 процентов опрошенных, а со стороны начальства - 6 процентов. Среди женщин от сексуальных домогательств со стороны руководства пострадали 10 процентов, а недвусмысленные намеки от сослуживцев получали 12 процентов опрошенных. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 5 процентов соответственно.