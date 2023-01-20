Треть петербуржцев хотят больше выходных и праздников

35% жителей Петербурга считают, что выходных и праздников должно быть больше Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге треть жителей хотят больше выходных дней и праздников. К такому результату пришли специалисты сервиса hh.ru, проведя опрос среди горожан. Оказалось, что 35 процентов жителей города хотят больше отдыхать, но 53 процентов считают, что выходных достаточно.

- Обратного мнения в регионе придерживаются 5 процентов – они считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше. Остальные 7 процентов жителей Северной столицы говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику, - говорится в исследовании.

Причем, в основном за увеличение количества выходных и праздников выступают работники сфер науки, образования, юристы, закупщики, работники маркетинга, рекламы и PR. А вот рабочий персонал, IT-шники наоборот считают, что выходные надо сокращать.