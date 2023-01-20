Строительство инновационного центра ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года

Строительство первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в этом году собираются начать строительство инновационного центра ИТМО Хайпарк на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе. Весной планируется приступить к первой очереди строительства, которая обойдется в более чем 13,2 миллиардов рублей. Об этом 20 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Петербург сегодня один из лидеров инновационного развития. Наши инженеры и ученые разрабатывают передовые технологии для самых разных отраслей. Реализация проекта иннограда ИТМО Хайпарк поможет выполнить поставленную Президентом задачу, а соединение его научного и образовательного потенциала даст возможность готовить кадры высочайшей квалификации, - отметил губернатор Александр Беглов.

ИТМО Хайпарк станет научно-образовательным инновационным центром, где будут работать порядка 50 научных лабораторий и 5 инновационных производств.