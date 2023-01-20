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НовостиОбщество20 января 2023 6:36

Строительство инновационного центра ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года

Стоимость строительства первой очереди более 13,2 млрд рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Строительство первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года

Строительство первой очереди инновационного центра ИТМО Хайпарк начнется весной 2023 года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в этом году собираются начать строительство инновационного центра ИТМО Хайпарк на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе. Весной планируется приступить к первой очереди строительства, которая обойдется в более чем 13,2 миллиардов рублей. Об этом 20 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Петербург сегодня один из лидеров инновационного развития. Наши инженеры и ученые разрабатывают передовые технологии для самых разных отраслей. Реализация проекта иннограда ИТМО Хайпарк поможет выполнить поставленную Президентом задачу, а соединение его научного и образовательного потенциала даст возможность готовить кадры высочайшей квалификации, - отметил губернатор Александр Беглов.

ИТМО Хайпарк станет научно-образовательным инновационным центром, где будут работать порядка 50 научных лабораторий и 5 инновационных производств.