Учителя гимназии в Петербурге задержали по подозрению в педофилии

Учителя петергофской гимназии заподозрили в педофилии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге новая история с учителем, которого подозревают в педофилии. На этот раз инцидент произошел в одной из гимназий в Петергофе. Обвинения пали на 31-летнего педагога. 16 января 2023 года в полицию обратились родители 13-летней девочки, которые и рассказали о случившемся. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Учитель информатики петергофской гимназии задержан по подозрению в педофилии. Установлено, что в период с 23 по 26 декабря 2022 года в своей квартире на Ропшинском шоссе учитель совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, - сообщил источник.

После того, как была проведена проверка, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 135 уголовного кодекса о развратных действиях. 19 января учителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.