Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей полностью перекроют в ночь на 24 января

Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На следующей неделе на КАД Санкт-Петербурга запланировано полное перекрытие движение. Но останавливать трафик будут в ночное время, чтобы установить опору. Перекрытие запланировано на участке между ЗСД и Парашютной улицей в ночь на 24 января 2023 года. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью КАД будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Останавливать движение будут ночью, когда трафик на КАД небольшой. Кроме того, полное перекрытие будет не всю ночь, а лишь по 15 минут: с 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45 и с 03:30 до 03:45 часов.