Более 28 тысяч человек окунулись в купели в Петербурге на Крещение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенские купания закончились в Санкт-Петербурге. Обряд омовения проходил с вечера 18 января до вечера 19 января 2023 года. Специально для всех желающих в городе была подготовлена 21 купель, возле которых дежурили спасатели и медики. Всего пройти обряд омовения в этом году решились более 28 тысяч человек. Об этом 20 января рассказали в пресс-службе МЧС города.

- Возле каждой иордани дежурили спасатели, инспекторы ГИМС, добровольцы, медики, а также представители правоохранительных органов. Благодаря совместным усилиям удалось сделать так, чтобы светлый праздник прошел в Петербурге без происшествий. Всего во время празднования Крещения Господня в городских купелях окунулись свыше 28 тысяч человек, - рассказали спасатели.

Напомним, что минувшее Крещение стало самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдения за погодой. Температура воздуха днем 19 января поднялась до плюс 5 градусов.