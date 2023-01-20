Рецидивист изнасиловал девочку в Калининском районе Петербурга

Рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю в Калининском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге дважды судимый мужчина изнасиловал девочку-подростка. Все произошло в начале января 2023 года в Калининском районе города. Жертвой 41-летнего рецидивиста стала 16-летняя петербуженка. Об этом 20 января сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Следственный комитет в Калининском районе 19 января возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего неработающего петербуржца. По данным следствия, 9 января вечером в своей квартире на улице Вавиловых мужчина, применив физическую силу совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки, - рассказал источник.

Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого на улице Комсомола. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что ранее мужчина был дважды судим за подделку документов и государственных наград и за управление в нетрезвом виде.